Update: Aramco verkoopt minderheidsbelang in oliepijplijnen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Aramco verkoopt een minderheidsbelang van 49 procent in zijn oliepijplijnen aan een internationaal consortium geleid door investeringsfirma EIG Global Energy Partners. Dit bevestigde het Saoedisch staatsoliefonds na berichtgeving van The Wall Street Journal. Het gaat om een investering van 12,4 miljard dollar in een nieuwe dochteronderneming, Aramco Oil Pipelines Company, dat het netwerk van oliepijplijnen voor een periode van 25 jaar gaat leasen. In deze nieuwe onderneming krijgt Aramco een belang van 51 procent en houdt het consortium aangevoerd door EIG 49 procent. Update: om bevestiging toe te voegen ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

