PostNL krijgt nieuwe vergunning voor overname Sandd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL krijgt met terugwerkende kracht opnieuw een vergunning voor de overname van Sandd. Dit meldde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vrijdag in een nieuw besluit. In juni vorig jaar werd de eerdere goedkeuring voor de fusie tussen de twee postbedrijven nog door de rechtbank in Rotterdam vernietigd. In een uitgebreidere motivatie schrijft Keijzer nu dat er aan de toestemming aangescherpte voorwaarden zijn verbonden. "De eerder bekend gemaakte voorwaarden voor de overname zijn verder aangescherpt. Aan PostNL wordt een rendementsplafond van 9 procent opgelegd op de Nederlandse postdienstverlening, inclusief de zakelijke activiteiten. Zo worden overwinsten voorkomen en blijven de tarieven, waaronder de postzegelprijs, de daadwerkelijke kosten volgenz", aldus de staatssecretaris. Ook moet PostNL toegang bieden tot haar landelijke netwerk voor andere regionale postvervoerbedrijven, "waaronder bestaande bedrijven die actief zijn op het gebied van sociaal werk." Dit moet voorkomen dat PostNL selectief toegangstarieven kan verhogen van bepaalde (populaire) toegangsproducten. "PostNL zal zich daarnaast moeten inspannen om binnen het bedrijf de bezorging door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verdubbelen in de komende jaren", aldus Keijzer. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

