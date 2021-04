Olieprijs daalt licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gedaald. Op een settlement van 59,32 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. Op weekbasis daalde de WTI-olieprijs ruim 3 procent. Volgens analisten zijn beleggers bezorgd over het stijgend aantal coronabesmettingen in een aantal landen. "Wanneer het aantal besmettingen in dichtbevolkte gebieden als India en Brazilië toeneemt, dan betekent dat alleen maar meer problemen voor de vraag naar olie", aldus analist Louise Dickson van Rystad Energy. Volgens de marktkenner blijven Covid-19 maatregelen en de bijbehorende afname van de mobiliteit op de olieprijzen wegen en duurt het nog wel even "voor het eind van de tunnel is bereikt" en er voldoende mensen zijn gevaccineerd om het heropenen van economieën te rechtvaardigen. Wel denkt Rystad dat de vraag naar olie richting de zomer toeneemt, als er meer mensen zijn gevaccineerd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.