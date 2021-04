Pfizer wil coronavaccin bij 12 tot 15-jarigen inzetten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer wil het coronavaccin dat het heeft ontwikkeld met het Duitse BioNTech ook in gaan zetten bij 12 tot 15-jarigen en heeft hiervoor goedkeuring gevraagd aan de U.S Food & Drug Administration. Dit meldde het farmabedrijf vrijdag. Het vaccin mag momenteel in de Verenigde Staten ingezet worden vanaf 16 jaar. Volgens Pfizer hebben studieresultaten in een Fase 3 onderzoek bij 12 tot 15-jarigen laten zien dat het vaccin 100 procent effectief is. De bijwerkingen zijn volgens het bedrijf vergelijkbaar met die eerder werden waargenomen in klinische studies bij 16 tot 25-jarigen. Het aandeel Pfizer steeg vrijdag 1,0 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

