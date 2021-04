Heijmans verlengt syndicaatslening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft een principeakkoord bereikt met haar bankengroep, bestaande uit ABN AMRO, ING en Rabobank, over de verlenging en aanpassing van de syndicaatslening tot en met 31 december 2025. Dit meldde de bouwer vrijdag. Volgens Heijmans zijn de financieringsvoorwaarden "op diverse punten verbeterd en geactualiseerd." Hieraan zijn ook duurzaamheidsdoelstellingen gekoppeld. Zo is conform de nieuwe afspraken 117,5 miljoen euro gecommitteerd, waarvan 20 miljoen euro in de vorm van een rekening-courant faciliteit. Rente daalt De opbouw van de rentemarge is verder gebaseerd op nieuwe prestatiemaatstaven. Dit betekent dat deze vanaf de effectieve datum daalt met 0,55 procent tot 1,70 procent, aldus Heijmans "Aan de rentemarge is tevens een bonus malus systematiek gekoppeld op basis van 4 duurzaamheidscriteria", zei de bouwer. Volgens Heijmans zijn de financiële convenanten aangepast om beter aan te kunnen sluiten bij de huidige verslaggevingsstandaarden en de geldende systematiek in de bouwsector. "Met name de impact van IFRS 16 leases op de cijfers is substantieel, de convenant niveaus zijn waar nodig hierop aangepast", aldus het bedrijf. Tot slot is ook het zekerhedenpakket opnieuw tegen het licht gehouden en vervolgens versoepeld. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

