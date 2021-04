Europese beurzen hoger het weekend in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend hoger gesloten. Bij een slot van 437,23 punten steeg de Stoxx Europe 600 0,1 procent. De Duitse DAX won 0,2 procent tot 15.234,16 punten, de Franse CAC 40 eindigde 0,1 procent hoger bij 6.169,41 punten en de Britse FTSE 100 verloor 0,4 procent tot 6.915,75 punten. Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets was het een weinig spannend eind van de week. Komende week gaat het cijferseizoen van start, met allereerst de Amerikaanse grootbanken. Voor banken als Goldman Sachs en Morgan Stanley zullen beleggers daarbij kijken naar de impact van de problemen bij Archegos, aldus Hewson. Vanochtend kwamen uit China consumentenprijzen over maart uit die iets meer stegen dan verwacht. De producentenprijzen in het land over dezelfde maand lieten op jaarbasis een stevige versnelling zien. Uit Duitsland verschenen de industriële productie en de import- en exportcijfers over februari. De productie daalde onverwacht, de import daalde en de export steeg. De Franse industrie produceerde over februari eveneens onverwacht een stuk minder. Olie noteerde vrijdag licht lager. De euro/dollar noteerde op 1,1887. Bedrijfsnieuws Aandelen Tui verloren 2,1 procent aan waarde, nadat de touroperator de uitgifte van een converteerbare obligatie aankondigde. Maaltijdbezorger Deliveroo verloor bijna 10 procent. Hewson van CMC wees erop dat het aandeel al ruim 30 procent heeft verloren ten opzichte van de uitgifteprijs van de recente beursgang. Deutsche Post steeg 1,9 procent na een trading update over het eerste kwartaal. Alle divisies van het Duitse postbedrijf deden het beter dan verwacht, merkten analisten van Bernstein op. Het EBIT-resultaat was met circa 1,9 miljard euro beter dan de 1,4 miljard euro waarop de consensus rekende. In Frankfurt ging Delivery Hero aan kop, met een winst van 2,6 procent. Continental leverde 1,8 procent in. In Parijs was er veel interesse in het aandeel van fintechbedrijf Worldline, waarvan de koers 2,5 procent steeg. Carrefour leverde 1,8 procent in. Tussenstanden Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de indexen op Wall Street hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

