Opnieuw probleem met Boeing 737 MAX

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft opnieuw problemen met zijn geplaagde model 737 MAX. Dit bleek vrijdag uit een kort persbericht van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Daarin stelt Boeing dat het 16 klanten heeft geïnformeerd over een mogelijk elektrisch probleem bij een specifieke groep van 737 MAX-toestellen. Boeing meldt niet om welke luchtvaartmaatschappijen het gaat. Wel geeft de fabrikant het advies om niet met de toestellen te vliegen tot het probleem is opgelost. "We werken nauw samen met de U.S. Federal Aviation Administration. Ook informeren we onze klanten over betrokken staartnummers en komen we met richtlijnen over passende corrigerende maatregelen", aldus Boeing. Het aandeel Boeing daalde na het bericht 1,6 procent. De 737 MAX stond tussen maart 2019 en december 2020 aan de grond nadat er twee dodelijke vliegongelukken plaatsvonden in vijf maanden tijd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

