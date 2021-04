Beursblik: omzet AkzoNobel naar verwachting in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in de eerste drie maanden van 2021 op jaarbasis naar verwachting meer omzet en winst behaald. Dit blijkt uit de bedrijfsconsensus van Vara Research op basis van 12 geraadpleegde analisten. In het eerste kwartaal van het lopende boekjaar behaalde het verf- en chemieconcern volgens deze prognose een omzet van 2.129 miljoen euro, tegenover 2.058 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal kwam er nog een omzet van 2.209 miljoen euro in de boeken. Na een EBITDA en nettowinst van respectievelijk 333 miljoen en 167 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020, rekent de markt voor het eerste kwartaal van dit jaar op 354 miljoen en 172 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2020 kwam het EBITDA uit op 302 miljoen euro, de nettowinst op 114 miljoen euro. Outlook AkzoNobel gaat voor dit jaar uit van een zogeheten 'return on sales' die 50 basispunten hoger ligt dan de 15,0 procent die er over 2020 kon worden gerapporteerd. Voor 2021 rekenen de analisten nu op een omzet van 9.076 miljoen euro, een EBITDA van 1.594 miljoen euro en een nettowinst van 807 miljoen euro. Verder denken analisten van JPMorgan Cazenove dat AkzoNobel over het eerste kwartaal sterke cijfers laat zien door een aanhouden sterke consumentenvraag, een herstel in de vraag uit de industrie, aanhoudende kostenbesparingen en een uitgebleven effect van de stijging van grondstofprijzen. De Amerikaanse bank gaat uit van een omzet van 2.120 miljoen euro, wat een autonome groei van 8,7 procent op jaarbasis zou betekenen. JPMorgan Cazenove heeft een Neutraal advies op AkzoNobel met een koersdoel van 90,00 euro. AkzoNobel publiceert de resultaten over de eerste drie maanden van dit jaar op woensdag 21 april voorbeurs. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

