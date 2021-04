Wall Street koerst af op vlakke opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een onveranderde opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel vlak. Wall Street maakt daarmee een pas op de plaats, nadat de S&P 500 donderdag opnieuw op recordniveau sloot, aangejaagd door een heropleving van technologieaandelen. De grootste technologiebedrijven hervatten hun opwaartse trend toen de obligatiemarkt kalmeerde, waardoor de bezorgdheid over de hoge waarderingen van groeiaandelen afnam. CIO Ed Keon van QMA merkte op dat de rentes wat afkomen van de recente hoge standen. "De recent flink aangetrokken rentes waren een deel van de reden dat er een marktrotatie ontstond richting waardeaandelen, vooral naar financials en aandelen gerelateerd aan de energiesector", aldus Keon. "Nu de rentes wat teruglopen, zien we deze sectoren ondermaats presteren, terwijl tech-aandelen weer op de radar verschijnen."



Bankiers van de Federal Reserve herhaalden deze week dat ze van plan zijn om het soepele monetaire beleid te handhaven, totdat de economie zich meer heeft hersteld. Fed-voorzitter Jerome Powell uitte donderdag zijn bezorgdheid over de langdurige "littekens op de arbeidsmarkt". "Het is weer een week die ons eraan herinnert hoe verslaafd we zijn aan beleidsondersteuning", zei marktanalist Georgina Taylor van Invesco. "Sommige verklaringen uit de VS hebben de mening van de markt versterkt dat het beleid niet snel zal veranderen en dat ondersteunt de aandelenmarkt", voegde zij toe. Voorbeurs hadden de producentenprijzen uit de VS bekend gemaakt moeten worden, maar de website van het Bureau of Labor Statistics is momenteel uit de licht. Onduidelijk is of en wanneer de cijfers nu bekend worden gemaakt. Later op de dag volgen nog de groothandelsvoorraden over februari. De euro/dollar noteerde op 1,1882. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1911 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,19112 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,3 procent lager. Bedrijfsnieuws



Levi Strauss noteerde vrijdag voorbeurs 4,3 procent hoger, nadat de spijkerbroekenproducent donderdag laat beter dan verwachte kwartaalcijfers rapporteerde, ondanks de aanhoudende winkelsluitingen vanwege de coronacrisis. McDonald's steeg voorbeurs 0,2 procent, nadat de hamburgerketen zei honderden van zijn restaurants in Walmart-vestigingen definitief te sluiten. Ooit waren dit er 1.000 en na de nieuwe sluitingsronde zijn er nog circa 150 over. Netflix heeft een meerjarige overeenkomst getekend met Sony Pictures Entertainment voor de streamingrechten van films van de studio. De overeenkomst gaat volgend jaar in. Het aandeel Netflix noteerde voorbeurs 0,4 procent lager. Nike en MSCHF Product Studio hebben een schikking getroffen over de Satan sneakers van rapper Lil Nas. MSCHF Product Studio moet de reeds verkochte, beschilderde Nike Air Max sneakers, terugkopen. Het aandeel Nike steeg voorbeurs 0,3 procent. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,4 procent hoger op 4.097,17 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 33.503,57 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,0 procent tot 13.829,31 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

