Valuta: markt blijft zeer rentegevoelig

(ABM FN-Dow Jones) De lange rente in de Verenigde Staten heeft per saldo geen beweging laten zien, waarbij de euro vrijdag nog altijd redelijk dicht op de 1,19 dollar noteerde.



"Daarmee is het vandaag een afwachtende markt", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABM AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De euro reageerde ook niet op de zwakke industriële cijfers uit Duitsland en Frankrijk. De markt lijkt voorlopig alleen oog te hebben voor de beweging van de Amerikaanse tienjaarsrente, die nu op 1,66 procent noteert. Zolang daarin zich geen relevante wijzigingen aftekenen lijkt de euro min of meer gevangen tussen de 1,18 en 1,19 dollar", aldus Boele.

Het Britse pond staat ten opzichte van de euro onder druk en Boele schreef dit vrijdag onder andere toe aan de scherpe terugval van de Britse economie als gevolg van de strenge lockdownmaatregelen en de oplopende spanningen tussen Londen en Brussel.

"Daarnaast denken we ook dat het pond te hard is gestegen. Wij menen dat het economisch herstel in het VK en de eurozone ongeveer hetzelfde zal zijn, ondanks het hogere tempo van vaccineren in het VK tot nu toe. Dus er is geen reden om het pond te kopen ten opzichte van de euro. Daar komt bij dat we inschatten dat de Bank of England haar beleid verder verruimt door een groter opkoopprogramma", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag. "De onrust in Noord-Ierland maken het er voor de Britse munt niet beter op", zo voegde zij toe.

Vanochtend kwamen uit China consumentenprijzen over maart uit die iets meer stegen dan verwacht. De producentenprijzen in het land over dezelfde maand lieten op jaarbasis een stevige een versnelling zien, die de verwachting ruimschoots overtrof.

Uit Duitsland verschenen de industriële productie en de import- en exportcijfers over februari. De productie daalde onverwacht, de import daalde en de export steeg.

De Franse industrie produceerde over februari eveneens onverwacht een stuk minder.

In de Verenigde Staten gaat vrijdag de aandacht uit naar de producentenprijzen over maart en de groothandelsvoorraden over februari.

Er staan voor vandaag twee optredens gepland, van vice-voorzitter Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank en de voorzitter van de Federal Reserve van Dallas, Robert Kaplan.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 1,1886 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8668 Britse pond. Het Britse pond zakte vrijdag 0,2 procent tot 1,3711 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent hoger op 6,5584 Chinese yuan. De dollar steeg 0,4 procent tot 109,6875 yen.