Beursupdate: AEX maakt pas op de plaats

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur koerste de AEX op 713,35 punten. De Amsterdamse aandelenmarkten bleven, net als andere Europese beurzen, rond recordniveaus koersen. Beleggers kregen wat uitspraken te verwerken van voorzitter Jerome Powell van de Fed en cijfers die duiden op een toenemende inflatiedruk in China. Powell bevestigde donderdagavond tijdens een webinar van het Internationaal Monetair Fonds dat een stijging van de inflatie dit jaar slechts tijdelijk zal zijn. Aandelen in China en Hongkong liepen vanochtend evenwel terug, nadat uit cijfers bleek dat de consumentenprijzen in China in maart zijn gestegen vanwege de hogere brandstofprijzen. De producentenprijzen stegen zelfs in het snelste tempo in meer dan vier jaar. Beleggers maken zich al maanden zorgen dat een sterk herstel van de economie de inflatie zal aanjagen en dat centrale banken moeten ingrijpen om dat tegen te gaan. "De macro-economische cijfers geven een duidelijk signaal af dat de vraag naar goederen uit China robuust is en dat de kosten voor grondstoffen stijgen", aldus marktanalist Neil Wilson van Markets.com. In Duitsland en Frankrijk daalde de industriële productie onverwacht in februari, als gevolg van de lockdown-maatregelen. Dit zelfde gold voor de Nederlandse productie. De Duitse export blijft evenwel herstellen. CIO Ed Keon van QMA merkte op dat de rentes wat afkomen van de recente hoge standen. "De recent flink aangetrokken rentes waren een deel van de reden dat er een marktrotatie ontstond richting waardeaandelen, vooral naar financials en aandelen gerelateerd aan de energiesector", aldus Keon. "Nu de rentes wat teruglopen, zien we deze sectoren ondermaats presteren, terwijl tech-aandelen weer op de radar verschijnen."



De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1886. De olieprijs daalde met 0,6 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won alleen ASMI meer dan 2,6 procent op 272,40 euro. JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel voor ASMI van 210,00 naar 315,00 euro, bij handhaving van het Overwogen advies. KPN sloot de rij met een verlies van 1,7 procent. Eerder deze week liep het aandeel nog op dankzij overnamefantasie. In de AMX wonnen Air France-KLM en Arcadis 2,5 tot 2,8 procent. SBM Offshore daalde 5,2 procent. Het aandeel noteert ex-dividend. AMG Advanced Metallurgical Group verloor 4,4 procent op 33,32 euro. AMG plaatste met succes 3,1 miljoen aandelen tegen een prijs van 32,50 euro per aandeel, hetgeen bijna 102 miljoen euro opleverde. Dit meldde het bedrijf vanochtend, nadat de emissie donderdag nabeurs werd aangekondigd. ING noemde de uitgifte positief. In de AScX won Vivoryon 1,2 procent. Ordina steeg 2,3 procent. De jaarvergadering van Ordina heeft donderdag de jaarrekening vastgesteld en ingestemd met het dividendvoorstel van 23,9 eurocent per aandeel in contanten over 2020. Avantium, donderdag nog een stijger, verloor vrijdag 1,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

