Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ING

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 11,00 naar 11,40 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De koersdoelverhoging komt er in aanloop naar de kwartaalcijfers van ING op 6 mei. Analist Johan Ekblom besloot "kleine aanpassingen" aan zijn taxaties te doen. Voor dit jaar gingen de ramingen met circa 3 procent omhoog en voor 2022 met minder dan 1 procent. ING blijft een favoriet van UBS onder de Europese banken. ING biedt volgens Ekblom een combinatie van een aantrekkelijke waardering en opwaarts potentieel voor het realiseren van kostenverlagingen en het verhogen van de fee-inkomsten. ING is één van de beter gekapitaliseerde banken en dit biedt ruimte voor een "significant' rendement voor aandeelhouders, meent Ekblom. Hij denkt dat het dividendrendement kan oplopen richting de 10 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

