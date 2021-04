Beursblik: aandelenuitgifte AMG positief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De uitgifte van nieuwe aandelen door AMG is positief en verstevigt de balans in een tijd waarin flink wordt geïnvesteerd. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING vrijdag in een rapport. AMG plaatste 3.136.742 aandelen tegen een prijs van 32,50 euro per aandeel, hetgeen bijna 102 miljoen euro opleverde. ING merkte op dat dit een korting betekende van 7 procent op de slotkoers van donderdag, maar een premie ten opzichte van het vijftigdaags voortschrijdend gemiddelde. AMG zal de netto-opbrengst gebruiken om projecten binnen het nieuwe segment AMG Clean Energy Materials te financieren en te bespoedigen. ING noemde de uitgifte positief en verlaagt de schuldratio dit jaar van 3,7 naar 2,8. Dit is volgens Demeester gunstig in een periode waarin AMG flink investeert in een uitbreiding van de activiteiten. ING handhaafde dan ook het koopadvies met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel AMG daalde vrijdagochtend met 5,1 procent tot 33,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

