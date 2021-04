Toshiba sluit snelle overname uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het bestuur van Toshiba heeft vrijdag gereageerd op het onverwachte overnamebod van CVC Capital Partners, waarin de hoop werd weggenomen dat een overname snel zal plaatsvinden. Op woensdag liet Toshiba al weten een niet-bindend overnamevoorstel te hebben ontvangen van CVC, waarmee het Japanse bedrijf naar verluidt wordt gewaardeerd op meer dan 20 miljard dollar. Als gevolg steeg het aandeel Toshiba die dag met maar liefst 18 procent. Bestuursvoorzitter Osamu Nagayama van Toshiba stelt dat er nog geen uitgebreide beoordeling van de bedrijfsactiviteiten is geweest en dat CVC ook financiële ondersteuning nodig heeft van andere investeerders. Een overnameproces zal complex zijn en bovendien de nodige tijd in beslag nemen, zo stelt Nagayama. Ook zullen diverse toezichthouders zich nog moeten buigen over de plannen van CVC. Toshiba zal dan ook het voorstel van CVC nader bestuderen, zodra er een gedetailleerder plan ligt. Het aandeel Toshiba daalde vrijdagochtend met 5,4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

