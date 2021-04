Beursupdate: AEX vrij neutraal van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong nipt lager op 712,90 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen won alleen ASMI meer dan 1 procent op 268,90 euro. JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel voor ASMI van 210,00 naar 315,00 euro, bij handhaving van het Overwogen advies. Unilever sloot de rij met een verlies van 0,8 procent. In de AMX wonnen Air France-KLM en GrandVision meer dan 1 procent. SBM Offshore daalde 5 procent. Het aandeel noteert ex-dividend. AMG Advanced Metallurgical Group maakte een flinke uitglijder en verloor ruim 6 procent op 32,76 euro. AMG plaatste met succes 3,1 miljoen aandelen tegen een prijs van 32,50 euro per aandeel, hetgeen bijna 102 miljoen euro opleverde. Dit meldde het bedrijf vanochtend, nadat de emissie donderdag nabeurs werd aangekondigd. In de AScX won Vivoryon 2 procent. Ordina steeg 3,0 procent. De jaarvergadering van Ordina heeft donderdag de jaarrekening vastgesteld en ingestemd met het dividendvoorstel van 23,9 eurocent per aandeel in contanten over 2020. Avantium, donderdag nog een stijger, verloor vrijdag 2,3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.