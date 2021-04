AMG haalt ruim 100 miljoen euro op met aandelenuitgifte Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft met succes 3.136.742 aandelen geplaatst tegen een prijs van 32,50 euro per aandeel, hetgeen bijna 102 miljoen euro opleverde. Dit meldde AMG vrijdagochtend, nadat de emissie donderdag nabeurs werd aangekondigd. Het ging om maximaal 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van AMG per 31 december 2020, dat via een versnelde bookbuildingprocedure werd aangeboden. AMG zal de netto-opbrengst gebruiken om projecten binnen het nieuwe segment AMG Clean Energy Materials te financieren en te bespoedigen. "Met deze kapitaalverhoging, in combinatie met beschikbare cash en een sterke verwachte operationele kasstroom, denkt AMG zijn huidige strategische Clean Energy Materials-projecten volledig te kunnen financieren", aldus het bedrijf op donderdag, toen de emissie werd aangekondigd. Het aandeel AMG sloot donderdag 0,2 procent lager op 34,86 euro. De nieuwe aandelen werden geplaatst tegen een korting van krap zeven procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

