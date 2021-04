Vlakke opening AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Donderdag wist de AEX zijn recordstand nog nipt aan te scherpen met een stijging van een half procent naar 713,38 punten.

Het sentiment op de internationale aandelenmarkten was donderdag positief in de nasleep van onder meer de vrijgave woensdagavond van de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve in maart. De Fed schetste het vooruitzicht van blijvende steun voor de economie door middel van ultralage rentetarieven en omvangrijke maandelijkse obligatieaankopen.

Uit de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank donderdagmiddag kwamen daarnaast signalen naar voren dat óók de ECB voorlopig vast blijft houden aan zijn ruime monetaire beleid. De ECB besloot in maart nog het tempo van obligatie-aankopen op te voeren.

Relatieve rust op obligatiemarkten gaf daarnaast het laatste zetje voor de aandelenmarkten. Vorige week piekte het jaarlijkse rendement op Amerikaanse staatsschulden met een looptijd van 10 jaar op 1,75 procent. Vanochtend noteerde het rendement op 1,64 procent.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond met een winst van 0,4 procent op de hoogste stand ooit. Techbeurs Nasdaq won 1,0 procent.

Op macro-economisch vlak werd donderdag wel bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week harder steeg dan verwacht. De markt rekende op een mildere stijging na het sterke banenrapport van vorige week. De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell noemde het herstel van de Amerikaanse economie donderdagavond nog “onregelmatig”, en hij beschouwt dit als “een zeer ernstig probleem”.

Azië en olie

In Azië geven de hoofdbeurzen vanochtend overwegend terrein prijs, maar de verliezen blijven binnen de perken. Alleen de Nikkei index in Tokio noteert met 0,7 procent in het groen.

De prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie sloot donderdag 0,3 procent lager op 59,60 dollar per vat, vanwege een vertraagde reactie op een groter dan verwachte stijging van de Amerikaanse benzinevoorraden, wat duidt op een zwakke vraag naar energie. In Azië noteert de olie-future vanochtend stabiel.

De macro-economische agenda is vandaag matig gevuld. Wel worden in de loop van de ochtend onder meer de Duitse- en Franse industriële productie in februari vrijgegeven.

Vanochtend werd al bekend dat de Nederlandse industriële productie in februari 1,7 procent lager lag dan een jaar eerder. In januari liep de productie op jaarbasis nog met 0,3 procent op.

Bedrijfsnieuws

In maart stegen de volumes op de cash market van Euronext met 10,6 procent op maandbasis. Op jaarbasis ging het echter om een daling van 39,0 procent. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag op 10,2 miljard euro, wat 3,7 procent meer was dan in februari, maar bijna 40 procent minder dan in maart 2020. Vorig jaar maart doken de beurzen omlaag als gevolg van de coronacrisis. Dit zorgde voor veel transacties.

AMG Advanced Metallurgical Group is van plan om maximaal 3,1 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. Het gaat om maximaal 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van AMG per 31 december 2020, dat via een versnelde bookbuildingprocedure wordt aangeboden. AMG zal de netto-opbrengst gebruiken om projecten binnen het nieuwe segment AMG Clean Energy Materials te financieren en te bespoedigen.

JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel voor ASMI van 210,00 naar 315,00 euro, bij handhaving van het Overwogen advies.

Galapagos en Gilead hebben donderdag een overeenkomst gesloten om de lock-up periode van Gileads huidige aandeelhouderspositie te verlengen tot 2024. "We staan volledig achter onze langetermijnsamenwerking met Galapagos. We blijven de meerwaarde van de unieke target discovery-aanpak van Galapagos zien, en steunen Galapagos in hun werk om hun potentieel te verwezenlijken", aldus financieel directeur Andrew Dickinson van Gilead.

Kiadis zegde alle personeelsopties onder het overnamebod van Sanofi van 5,45 euro per aandeel toe.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 0,4 procent tot 4.097,15 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.502,39 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 13.829,31 punten.