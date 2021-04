Beursblik: JPMorgan verhoogt koersdoel ASMI stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft het koersdoel voor ASM International verhoogd van 210,00 naar 315,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. JPMorgan beschouwt ASMI nog altijd als een topfavoriet onder de middelgrote aandelen die het volgt. Indien het management de juiste keuzes maakt, dan maakt ASMI volgens de bank zelfs de meeste kans om te promoveren tot de groep 'grote aandelen'. De analisten denken dat ASMI nog maar aan het begin staat van een jarenlange zegetocht voor de technologie atomic layer deposition, of kortweg ALD. JPMorgan wees erop dat grote klanten van ASMI enorme investeringsplannen hebben aangekondigd, zoals recent TSMC. Op basis hiervan zal de analistenconsensus "significant" worden verhoogd, denkt de zakenbank. JPMorgan verwacht ook dat de korting die geldt voor ASMI ten opzichte van Europese sectorgenoten ingelopen gaat worden. Het aandeel ASMI sloot donderdag op 265,50 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.