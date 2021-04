Kiadis zegt personeelsopties toe onder bod Sanofi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kiadis heeft alle personeelsopties onder het overnamebod van Sanofi van 5,45 euro toegezegd, waardoor nu 48,80 procent het totale aantal aandelen Kiadis op volledig verwaterde basis is toegezegd. Dit maakte het biochemiebedrijf vrijdag voorbeurs bekend. Geen van de houders heeft gebruik gemaakt van de zogeheten opt-outtermijn, waardoor bijna 7,5 miljoen aandelen nu zijn toegezegd onder het bod. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

