Levi Strauss presteert beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Levi Strauss heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, ondanks de aanhoudende winkelsluitingen vanwege de pandemie. Dit bleek donderdag nabeurs na publicatie van de kwartaalcijfers van de spijkerbroekengigant. Het concern verhoogde het dividend naar 0,06 dollar per aandeel van 0,04 dollar per aandeel. De spijkerbroekenfabrikant boekte het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 28 februari 2021, een nettowinst van 143 miljoen dollar, ofwel 0,35 dollar per aandeel, in vergelijking met 153 miljoen dollar, ofwel 0,37 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst kwam uit op 0,34 dollar per aandeel, versus 0,40 dollar per aandeel een jaar eerder. De omzet daalde van 1,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder naar 1,3 miljard dollar het afgelopen kwartaal. De daling was met name het resultaat van de lagere bezoekersaantallen en aanhoudende sluitingen van winkels. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,24 dollar per aandeel op een omzet van 1,25 miljard dollar. Outlook Het bedrijf voorziet voor de eerste helft van zijn fiscale jaar een stijging van de netto omzet van 24 tot 25 procent ten opzichte van de omzet in de eerste helft van het vorige fiscale boekjaar en voorziet een aangepaste winst van 0,41 tot 0,42 dollar per aandeel ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

