Update: Galapagos en Gilead verlengen lock-up periode

Misschien was het amendement: Gilead biedt 90 euro per aandeel, leuker geweest. Gilead per saldo 79 euro cash erbij en betaalt 11 euro voor de pijplijn. En wij kunnen ons geld anders beleggen in deze markt waarbij er momenteel beter renderende projecten lijken te zijn. Dat was een teken van vertrouwen. En dan zouden wij als piet particulier nog kunnen bepalen of we het aanbod aannemen, of toch blijven zitten. Dat deed Brookfield Asset Management vorig jaar ook bij Brookfield Property Management. De koers spoot omhoog en de markt heeft vervolgens op het overnamebod een nieuw minimum neergezet.