Galapagos en Gilead verlengen lock-up periode in samenwerkingsovereenkomst

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos en Gilead hebben donderdag een amendement getekend bij de inschrijvingsovereenkomst op aandelen afgesloten in 2019, waardoor de volledige lock-up van Gilead's huidige aandeelhouderspositie wordt verlengd tot 2024. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf donderdag laat. In Augustus 2019 tekenden de twee bedrijven een 10-jarige R&D samenwerkingsovereenkomst. Met het amendement dat vandaag werd aangekondigd verbindt Gilead zich aan een volledige lock-up van nog eens 5 jaar met behoud van alle e 16.707.477 aandelen in hun bezit tot 22 augustus 2024. Het aandeel Galapagos sloot donderdag 0,7 procent hoger op 65,56 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

