Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, vanwege een vertraagde reactie op een groter dan verwachte stijging van de Amerikaanse benzinevoorraden, wat duidt op een zwakke vraag naar energie. Het Amerikaanse energieagentschap EIA rapporteerde woensdag een stijging van de Amerikaanse benzinevoorraden van 4 miljoen vaten, terwijl de destillaatvoorraden met 1,5 miljoen vaten stegen. IHS Markit had een stijging voorspeld van de benzinevoorraden van 200.000 vaten, terwijl voor destillaten een stijging met 500.000 vaten werd voorzien. "Toen bekend werd dat de Amerikaanse benzinevoorraden vorige week met 4 miljoen vaten waren gestegen, veroorzaakte dat enige commotie op de handelsvloer aangezien juist een boost in de vraag naar benzine werd verwacht als gevolg van de mobiliteit in de paasvakantie", zei marktanalist Bjørnar Tonhaugen van Rystad Energy. "Een enorme toename van de voorraden benzine is niet wat de markt verwachtte en de bezorgdheid over de snelheid van het herstel van de vraag naar olie stak daardoor ook weer de kop op, waardoor handelaren zich afvroegen hoe stabiel het verbruik van benzine eigenlijk is", voegde hij toe. Een meifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 0,3 procent, ofwel 0,17 dollar, lager op 59,60 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

