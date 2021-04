Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 436,86 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.202,68 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 6.165,72 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent hoger op 6.942,22 punten. De beurzen koersten donderdag af op nieuwe recordniveaus, nu de aandelenmarkten wereldwijd blijven profiteren van de heropening van economieën, overheidsstimuleringen en een ruim monetair beleid van de centrale banken. Het was de eerste gelegenheid voor de Europese beurzen om te reageren op de notulen van de laatste bijeenkomst van de Federal Rerserve, waaruit bleek dat de centrale bankiers geen haast hebben om het tempo van de obligatieaankopen te verlagen of om de rente te verhogen. "De Federal Reserve heeft geen haast om zijn ultra-accommoderende monetaire ondersteuning te beëindigen. Dat is de conclusie van de laatste notulen van de bijeenkomst van het Federal Open Market Committee van maart, wat betekent dat we niets nieuws hebben geleerd", zei analist Hussein Sayed van FXTM. Uit de notulen van de laatste vergadering van de Europese Centrale Bank bleek dat de bank veel onzekerheid ziet rond de groeiverwachtingen voor de eurozone op de korte termijn. Volgens de beleidsmakers hangt de economische ontwikkeling af van hoe de coronapandemie zich ontwikkelt. In de notulen wees de ECB op de trage vaccinatie-uitrol in de eurozone in vergelijking met andere delen van de wereld. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de producentenprijzen in de eurozone in maart op maandbasis zijn gestegen met 0,5 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1,5 procent. De Duitse fabrieksorders liepen in februari harder op dan voorzien. De euro/dollar noteerde op 1,1903. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1865 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1870 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,7 procent lager. Bedrijfsnieuws



Johnson Matthey steeg circa 1,5 procent, nadat de chemicaliënfabrikant en metaalraffinaderij zei dat de verhoogde activiteit in de autosector en andere belangrijke eindmarkten in combinatie met kostenbeheersing een aangepast bedrijfsresultaat zal opleveren aan de bovenkant van de consensus van 405 miljoen tot 502 miljoen Britse pond. Anglo American won bijna 3,0 procent, nadat het mijnbouwconcern aankondigde de activiteiten op het gebied van thermische kolen te willen afstoten. Gerresheimer verloor bijna 2,0 procent, nadat de maker van coronavaccinflesjes zijn winst- en omzetverwachtingen herhaalde, na een stijging van de winst per aandeel met 33 procent in het eerste kwartaal. Berenberg gaat na de recente beursgang het aandeel Deliveroo volgen met een Houden advies en een koersdoel van 3,10 Britse pond. De analisten zien meer potentie in rivaal Delivery Hero. Het aandeel Deliveroo daalde in Londen 1,4 procent naar 2,82 pond. Op de beurs van Frankfurt steeg het aandeel Delivery Hero met 2,5 procent. Een tweetal private equity-investeerders heeft de handen ineengeslagen om een bod te doen op KPN, in een deal die het telecombedrijf zou waarderen op meer dan 15 miljard dollar, omgerekend circa 12,6 miljard euro. Dit schreef The Wall Street Journal woensdagavond laat op basis van bronnen. KPN boekte een winst van 1,4 procent. Prosus bevestigde donderdag de verkoop van een belang van 2 procent in Tencent in één keer voor omgerekend 12,3 miljard euro. Het aandeel Prosus sloot 1,8 procent hoger. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.091,49 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.