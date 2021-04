Jaarvergadering Ordina stemt in met dividendvoorstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Ordina heeft donderdag de jaarrekening vastgesteld en ingestemd met het dividendvoorstel van 23,9 eurocent per aandeel in contanten over 2020. Dit meldde het bedrijf na afloop van de vergadering. Op 12 april noteert het aandeel Ordina ex-dividend. De registratiedatum is op 13 april en uitbetaling volgt op 20 april. Verder werden de aandeelhouders in kennis gesteld van de benoeming van Joyce Donk-van Wijnen tot CFO per 1 januari 2021 en van haar voorgenomen benoeming tot statutair bestuurder na afloop van de jaarvergadering. Dennis de Breij en Bjorn van Reet werden benoemd als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

