Beyond Meat in meer Amerikaanse supermarkten in het schap

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat heeft verschillende distributiedeals in de VS gesloten. Dit liet de maker van vleesvervangers donderdag weten zonder financiële details te verstrekken. Dankzij afspraken met onder meer Kroger, Target en Giant Foods, een Amerikaans label van Ahold Delhaize, liggen de producten van Beyond Meat voortaan in ongeveer 28.000 winkels in de VS in de schappen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

