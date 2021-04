ECB ziet veel onzekerheid rond outlook

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank ziet veel onzekerheid rond de groeiverwachtingen voor de eurozone op de korte termijn. Dit bleek donderdag uit de notulen van de laatste vergadering van de ECB.

Volgens de beleidsmakers hangt de economische ontwikkeling af van hoe de coronapandemie zich ontwikkelt. In de notulen wees de ECB op de trage vaccinatieuitrol in de eurozone in vergelijking met andere delen van de wereld.

Daarbij vroeg men zich af hoe realistisch het is om aan te nemen dat de lockdownmaatregelen die tegen het virus zijn genomen, op zijn vroegst in het tweede kwartaal kunnen worden afgebouwd. Afhankelijk van hoe de pandemie zich ontwikkelt, zou de economische zwakte tot ver in het tweede kwartaal kunnen aanhouden, aldus de centrale bank.

De ECB besloot tijdens zijn laatste rentebesluit in maart om het tempo van zijn obligatie-opkopen op te voeren in reactie op de oplopende inflatie en stijgende obligatierentes en een mogelijke verkrapping van de financiële condities daardoor.

Daarbij werd de overweging gemaakt dat wanneer de gunstige financiële condities gewaarborgd kunnen worden zonder dat men daarbij het volledige PEPP moet inzetten, het volledige bedrag ook niet gebruikt hoeft te worden.

Beleidsmakers overwogen verder een scenario dat de inflatie later in 2021 mogelijk richting de 2 procent gaat. Hoewel dit vermoedelijk tijdelijk van aard is, zien bedrijven volgens de ECB wel signalen dat de inflatie oploopt, bijvoorbeeld in de grondstofprijzen en stijgende productiekosten. Daarom zal men de ontwikkeling van de producentenprijzen nauwlettend in de gaten houden.

Bij het rentebesluit in maart verhoogde de ECB zijn inflatieverwachting voor dit jaar van 1 naar 1,5 procent, hoewel dit grotendeels is te verklaren door tijdelijke factoren.

In de verwachte groei voor dit jaar, van 4 procent, is het positieve effect van de stimuleringsmaatregelen in de VS nog niet meegenomen, aldus de ECB, net als de impact van het Europees steunfonds.