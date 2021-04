Kwartaalwinst Conagra Brands valt nipt hoger uit dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Conagra Brands heeft het afgelopen kwartaal de analistenverwachtingen net weten te overtreffen, maar bleef wel binnen zijn eigen bandbreedte. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de Amerikaanse producent van verpakt voedsel. Het bedrijf ging vooraf uit van een winst van 0,56 tot 0,60 dollar per aandeel, terwijl analisten het hielden op 0,58 dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,59 dollar, een stijging met 25,5 procent. Conagra boekte in het derde kwartaal, dat eindigde op 28 februari, een nettowinst van 281 miljoen dollar tegen 204 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder, toen het kwartaal tot en met 23 februari liep. De omzet van Conagra steeg op jaarbasis van 2,55 miljard dollar naar 2,77 miljard dollar. Analisten rekenden op een omzet van 2,72 miljard dollar. Conagra betaalde over het derde kwartaal een dividend van 0,275 dollar per aandeel, een verhoging ten opzichte van het dividend over het tweede kwartaal van 0,2125 dollar per aandeel. Deze verhoging was bij de vorige kwartaalupdate al aangekondigd. Outlook Voor het lopende vierde kwartaal voorziet Conagra een autonome omzetdaling van 10 tot 12 procent en een aangepaste winst per aandeel van 0,49 tot 0,55 dollar, terwijl de prognose van analisten voorlopig op 0,51 dollar per aandeel staat. Voor het gehele boekjaar houdt het bedrijf rekening met een winst per aandeel tussen de 2,63 en 2,73 dollar. Bij de vorige kwartaalupdate sprak het bedrijf nog van 2,66 en 2,76 dollar per aandeel. Het aandeel Conagra Brands noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 0,8 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.