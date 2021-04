Beursblik: Berenberg ziet Fastned versnellen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned zal met een update over het eerste kwartaal een versnelling van de omzetgroei laten zien en meer informatie zal geven over de groeiplannen voor de korte termijn. Dit verwacht analist Jan Richard van Berenberg. Richard verwacht een omzetgroei van 24 procent op jaarbasis, dankzij een toename van het aantal laadstations in combinatie met een toenemend aantal elektrische auto's op de weg. De verwachte omzetgroei tot 2,1 miljoen euro zou een nieuw recordkwartaal opleveren, na de 1,9 miljoen euro in het voorgaande kwartaal. Het verkochte volume stijgt naar verwachting van Berenberg ook met 24 procent, vergeleken met een jaar eerder, tot 3,9 Gigawattuur. Berenberg ziet de kwartaalomzet en de hoeveelheid verkochte stroom in de komende kwartalen verder toenemen tot circa 4,5 miljoen euro en 8 Gigawattuur in het vierde kwartaal van dit jaar. Daarmee zou Fastned het opnieuw beter doen dan de rest van de Nederlandse markt voor elektrische auto's. Het thuisland is goed voor 86 procent van de verkopen in 2021, verwacht Berenberg. Fastned publiceert de kwartaalupdate op 13 april. De jaarcijfers werden op 31 maart gepubliceerd. Berenberg heeft een koersdoel van 91,00 euro met een koopadvies op Fastned. Donderdagmiddag handelde het aandeel 2,3 procent hoger op 62,50 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

