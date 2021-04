Futures voorspellen hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen donderdag een hogere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd gaan de S&P 500 en de Nasdaq een hogere opening van respectievelijk 0,3 en 0,8 procent tegemoet. De Dow Jones index noteert fractioneel hoger. De S&P sloot woensdag met een nieuw record, nadat uit de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve bleek dat monetaire beleidsmakers hun accommoderende maatregelen in stand willen houden tot de economie verder is hersteld. "De dynamiek is nog altijd gunstig voor aandelen", aldus vermogensbeheerder Adrien Pichoud van SYZ Private Banking. "De Fed en centrale banken in het algemeen lijken geen haast te hebben om de rentes te verhogen." Donderdag houdt Fed-voorzitter Jerome Powell een toespraak tijdens een virtuele bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds. Verder is er aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten. Economen rekenen op 694.000 nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de afgelopen week, na een aantal van 719.000 een week eerder. De euro/dollar handelde rond lunchtijd licht lager op 1,1868. Een vat WTI-olie werd iets duurder. Bedrijfsnieuws Maaltijdbezorger DoorDash bekijkt de mogelijkheden om een eigen creditcard te lanceren. Het plan heeft de interesse gewekt van meer dan 10 grote banken en fintechbedrijven, aldus The Wall Street Journal. Het aandeel noteert voorbeurs licht hoger. StockX, een online marktplaats voor sneakers, kleding en verzamelobjecten, heeft voor 60 miljoen dollar aan nieuwe aandelen verkocht, waarmee het bedrijf wordt gewaardeerd op 3,8 miljard dollar. StockX wil mogelijk later dit jaar naar de Amerikaanse beurs. Slotstanden Woensdag sloten de Dow Jones index en de S&P 500 hoger. De Dow steeg 0,1 procent op een slotkoers van 33.446,26 punten en de S&P won 0,2 procent tot 4.079,95 punten. De Nasdaq verloor daarentegen 0,1 procent bij een slotstand van 13.688,84 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.