Valuta: stijging van euro tijdelijk

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag in de buurt van de 1,19 dollar na het afgelopen etmaal al op 1,1912 dollar te hebben genoteerd. "Wij denken dat dat een eenmalig is geweest", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De risico's voor de euro liggen op de langere termijn aan de onderkant en voor de dollar aan de bovenkant, omdat in Europa de tegenwind bij het vaccineren tegen corona sterker is dan de meewind in de Verenigde Staten, waar het economisch ook meer voor de wind lijkt te gaan", aldus de valuthandelaar. Van der Meer kijkt vandaag uit naar het wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten en het optreden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell vanavond om 18.00 uur. "Als het cijfer voor steunaanvragen substantieel onder de 700.000 uitkomt en Powell niet afwijkt van zijn eerder monetaire visie en commentaar dan kan de dollar weer oplopen. Er zal donderdag in elk geval heel nauwkeurig naar Powell worden geluisterd", aldus Van der Meer. Voor de rest van de week schat de handelaar Van Ebury donderdag in dat de aandacht vrijdag uitgaat naar de industriële productie en de handelsbalans van Duitsland over februari en de Amerikaanse producentenprijzen over maart. Vanochtend vroeg kwam in Japan al een gestegen consumentenvertrouwen over maart naar buiten. De Duitse fabrieksorders liepen in februari meer op dan voorzien. In de eurozone werden de producentenprijzen over februari gepubliceerd met een stijging op maandbasis die iets onder de verwachting uitkwam. Voor de Amerikaanse steunaanvragen worden er 694.000 verwacht. Voor de steunaanvragen publiceert de Europese Centrale Bank de notulen van de meest recente beleidsvergadering. Sprekers zijn donderdag hoofdeconoom van de Bank of England Andy Haldane, de voorzitter van de Fed van St. Louis James Bullard en collega Neel Kashkari van de Fed van Minneapolis. De euro noteerde donderdag vlak op 1,1874 dollar. De Europese munt noteerde eveneens onveranderd op 0,8640 Britse pond. Het Britse pond noteerde op 1,3742 dollar en ook dat was een ongewijzigde koers. De dollar noteerde 0,2 procent hoger op 6,5520 Chinese yuan. De dollar daalde donderdag 0,3 procent en noteerde daarmee op 109,5465 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

