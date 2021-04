Prosus ziet kans op hoge rendementen

(ABM FN-Dow Jones) Aanleiding voor Prosus om een deel van zijn aandelen Tencent te verkopen was niet het einde van de 'lockup'-periode, maar de kansen die het bedrijf ziet om hoge rendementen elders te behalen met investeringen. Dat zei CEO Bob van Dijk van Prosus donderdag in een toelichting op de verkoop.

Prosus haalde 14,6 miljard dollar op met de verkoop van aandelen Tencent, die een korting van 5,5 procent bood op de koers van de Chinese internetreus Tencent. Het belang van 30,9 procent in Tencent daalde hierdoor naar 28,9 procent. De periode waarin Prosus geen aandelen Tencent mocht verkopen liep vorige maand af.

Door de desinvestering is de kaspositie van het bedrijf weer licht positief en is er weer voldoende ruimte voor meer investeringen. Daarvoor kan het bedrijf ook meer leningen afsluiten, zei de topman.

Bij nieuwe investeringen zal het bedrijf zich vooral richten op de kernsegmenten waarin het nu al actief is, waaronder internetmarktplaatsen, maaltijdbezorging en online-educatie.

Prosus zag de omzet van zijn portefeuille met internetbedrijven met bijna de helft groeien en behaalde er een rendement op van meer dan 20 procent. Het belang in Tencent wordt daarin niet meegeteld. De investeerder verwacht dat deze snelle groei zal aanhouden, waardoor deze deelnemingen een steeds groter deel van de portefeuille gaan uitmaken.

Het idee dat deze bedrijven een dominante marktpositie moeten hebben, om een goed rendement te kunnen halen, is volgens Van Dijk niet juist. Belangrijk is vooral dat ze hun schaal kunnen vergroten, benadrukte hij.

Het aandeel Prosus daalde zo'n 5 procent in reactie op de aangekondigde verkoop van Tencent-aandelen. Sommige analisten waren kritisch over de timing, omdat het aandeel Tencent in de voorgaande weken in waarde was gedaald.

Volgens Van Dijk kan men aan dat soort dagkoersen niet aflezen dat de verkoop slecht getimed zou zijn. "Het is niet mijn werk om het beter te weten dan de markt, maar koersen zijn volatiel."

Prosus heeft geen plannen om het belang in Tencent verder af te bouwen in de komende drie jaar, zei Van Dijk. Hij merkte op dat al vijftien jaar lang dezelfde vraag wordt gesteld, of Prosus dat belang niet te gelde moet maken, maar dat beleggers hem zeer dankbaar zijn dat het bedrijf dat niet heeft gedaan.

Prosus gelooft bovendien dat veel van de toekomstige groei en de innovatie in de internetwereld in China zal plaatsvinden, en dat Tencent het best gerunde Chinese internetbedrijf is in deze markt, die veruit de grootste en meest aantrekkelijke internetmarkt ter wereld is.

Het feit dat Prosus door zijn grote belang zo dicht op het vuur zit, heeft bovendien enorm geholpen om te bepalen waar de innovatie en groei zit bij de andere bedrijven waar Prosus in investeert, zei Van Dijk. "Daarvan hebben we enorm geprofiteerd."

Prosus is verheugd dat de discount op het aandeel is verminderd, maar is daarmee nog niet tevreden, zei Van Dijk. De concentratie van activiteiten in Zuid-Afrika lijkt een belangrijke factor te zijn voor de discount ten opzichte van de onderliggende beleggingen. Hier zal de komende tijd verder aan worden gewerkt.

Prosus is een afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers. De spinoff met een beursnotering in Amsterdam was bedoeld om het bedrijf meer in de schijnwerpers te zetten van de Europese beleggerswereld.

Het aandeel Prosus stond donderdag 0,3 procent hoger op 94,54 euro. Begin deze maand koerste het aandeel nog even boven 100 euro.