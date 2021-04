Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 45,00 naar 52,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Frank Claassen verhoogde de taxaties voor de EBITDA in het eerste kwartaal van 125 naar 149 miljoen euro, vooral dankzij hogere prijzen en gunstige aanpassingen aan de voorraden. Aperam publiceert de cijfers op 6 mei. "We erkennen dat het aandeel Aperam al flink is gestegen, maar het sterke winstmomentum is nog niet volledig ingeprijsd", aldus de analist. Claassen merkte bovendien op dat het aandeel nog steeds tegen een korting wordt verhandeld ten opzichte van sectorgenoten, terwijl Aperam de concurrentie voorbijstreeft op het gebied van rendement voor de aandeelhouders. Degroof Petercam stelt dat er een grote kans is dat Aperam bovendien weer een inkoopprogramma van eigen aandelen zal aankondigen ter waarde van 100 miljoen euro en dat meer inkoopprogramma's in de komende jaren ook waarschijnlijk zijn. Volgens Claassen kan Aperam hiervoor 858 miljoen euro vrijmaken, uitgaande van een schuldratio van 1 in 2022. "Dat is meer dan een kwart van de huidige marktkapitalisatie", aldus de analist. Het aandeel Aperam steeg donderdagochtend met 0,2 procent tot 40,75 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

