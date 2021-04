Beursblik: Berenberg niet overtuigd van Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg gaat na de beursgang het aandeel Deliveroo volgen met een Houden advies en een koersdoel van 3,10 Britse pond. Dit bleek donderdag uit een rapport van de zakenbank.

De analisten zien meer potentie in rivaal Delivery Hero.

Het merk Deliveroo staat voor kwaliteit, zowel van de restaurants en winkels waarvoor de groengeklede fietsers bezorgen, als van de dienstverlening zelf, stelden de analisten. Zij denken dat de vraag naar maaltijdbezorging blijft groeien, hoewel de groei na de coronacrisis wel wat kan terugvallen.

Deliveroo heeft echter geen echt dominante marktpositie, en heeft agressieve concurrenten, hoewel het bedrijf claimt vooral actief te zijn in markten waar het een leidende of tweede positie heeft.

De opbrengst van de beursgang van 1 miljard pond zal Deliveroo helpen in de concurrentiestrijd, maar het kan bepaald niet achteroverleunen en zijn marketingkosten verlagen zonder marktaandeel te verliezen, zoals een echt dominante partij wel zou kunnen, waarschuwt Berenberg.

Daarnaast is er een maatschappelijk debat over de platformeconomie als verdienmodel, en diverse Europese landen onderzoeken hoe bedrijven als Deliveroo zouden moeten omgaan met hun bezorgers. Momenteel betaalt Deliveroo per geleverde bestelling, maar als de regels strenger worden zijn extra betalingen met terugwerkende kracht mogelijk en kunnen de kosten per bestelling in de toekomst stijgen.

Berenberg denkt dat het aandeel op het huidige niveau licht ondergewaardeerd is. Sectorgenoot Delivery Hero is echter aantrekkelijker, omdat dat bedrijf sneller groeit en ook meer dominante marktposities heeft. Daarnaast is er minder risico van regelgeving bij Delivery Hero, omdat dat bedrijf meer actief is in opkomende markten, waar de regelgeving voor werknemers doorgaans minder ontwikkeld is.

Het aandeel Deliveroo, dat wordt gesteund door Amazon.com, ging op zijn eerste handelsdag met tientallen procent onderuit, na de beursgang voor 3,90 pond per aandeel. Donderdag noteerde het aandeel op 2,84 pond.