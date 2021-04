Beursbik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Renewi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koersdoel voor Renewi verhoogd van 0,56 naar 0,73 euro en herhaalde het koopadvies. Met dit koersdoel is er een opwaarts potentieel van 25 procent. "De sterke prestatie van zijn commerciële tak en betere recyclingprijzen zouden de groepsresultaten moeten ondersteunen", aldus Kepler. "Renewi heeft bewezen dat het veerkrachtiger is in de crisis dan verwacht, zowel qua winstontwikkeling als ten aanzien van de balans." Daarbij is het bedrijf volgens de analisten "uniek gepositioneerd". Het aandeel Renewi steeg donderdag 1,0 procent naar 0,59 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

