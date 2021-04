Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koersdoel voor ING verhoogd van 13,70 naar 14,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analisten van Kepler zal ING "als winnaar" uit de coronacrisis komen. Het brede productaanbod van de bank en een aanhoudende groei van het klantenbestand vormen volgens Kepler een solide basis om de crosselling-strategie te versnellen. Ook verwacht Kepler dat ING het meest kan profiteren van een aantrekkende rentecurve. Analist Benoit Petrarque vindt de fundamentals van de bank solide en de analist ziet op de middellange termijn kansen voor ING om de inkomsten binnen de retailbank verder aan te jagen. Op korte termijn verwacht Petrarque meer rugwind en door de kwaliteit van de bezittingen en het dividendbeleid vindt de analist dat ING als belegging de voorkeur geniet boven andere banken. De waardering noemde Petrarque nog steeds aantrekkelijk. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

