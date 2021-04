Update: Prosus verkoopt deelbelang Tencent in een keer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft een belang van 2 procent in Tencent in één keer van de hand gedaan voor omgerekend 12,3 miljard euro. Dit bevestigde Prosus donderdagochtend. De aandelen werden verkocht voor 595 Hongkong dollar, een korting van 5,5 procent. Donderdag handelde het aandeel 0,8 procent lager op 624,50 dollar. Volgens persbureau Reuters was sprake van de grootste 'block trade' in de geschiedenis. Prosus maakte woensdag bekend zijn belang in Tencent met 2 procentpunt te verkleinen naar 28,9 procent. Analisten verwachten dat Prosus de opbrengst onder meer zal aanwenden om zijn positie in maaltijdbezorging te versterken. Mogelijk wendt Prosus de verkoopopbrengst aan voor het uitkopen van Just Eat Takeaway in iFood. Het moederbedrijf van Prosus, Naspers, investeerde in 2001 ongeveer 32 miljoen dollar in Tencent. Nu is dit belang circa 240 miljard dollar waard. Update: om bevestiging toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.