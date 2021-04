Boskalis redt Hendrika voor kust Noorwegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft met succes het Nederlandse schip Eemslift Hendrika gered. Dit bevestigde een woordvoerder van de maritieme dienstverlener donderdag aan ABM Financial News. Het schip was voor de kust van Noorwegen op drift geraakt. Woensdagavond wist Boskalis vier man aan boord van de Hendrika te krijgen en met succes een sleepverbinding aan te brengen met twee slepers. De Hendrika is nu op sleep naar een veilige plek voor inspectie en stabilisatie, aldus de zegsman. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

