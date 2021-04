AEX vermoedelijk hoger van start

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Woensdag deed de AEX met een verlies van 0,5 procent op 710,08 punten nog een stapje terug, na het aanscherpen van de hoogste stand ooit in de twee voorafgaande handelsdagen.

De Europese beurzen werden woensdag onder meer in toom gehouden door een aarzelende start op Wall Street, waar beleggers op een nieuwsluwe handelsdag vooral in afwachting waren van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve in maart.

Woensdagavond kwam naar voren dat de de Fed half maart bemoedigende tekenen van economisch herstel zag, terwijl ze overeenkwamen om blijvende steun te bieden door middel van ultralage rentetarieven en grote maandelijkse obligatieaankopen. De Amerikaanse centrale bank concludeerde dat het huidige [soepele] monetaire beleid de Amerikaanse economie goed ondersteunt.

Analist Dennis DeBusschere van Evercore ISI equity plaatste echter de kanttekening dat de Amerikaanse obligatiemarkten juist op renteverhogingen voorsorteren, gelet op de steil oplopende rentevergoedingen op Amerikaanse staatsobligaties in de voorafgaande weken. Deze week valt de 'yield' evenwel weer wat terug, tot geruststelling van aandelenbeleggers.

Vandaag hebben beleggers oog voor de notulen van het laatste rentebesluit van der Europese Centrale Bank.

Uiteindelijk kwamen de hoofdindices op Wall Street woensdagavond amper van hun plaats. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot wel nipt op de hoogste stand ooit.

In Azië koersen de hoofdindices vanochtend overwegend hoger. De beurs in Tokio is een dissonant met een bescheiden verlies, terwijl Sydney en Hongkong krap één procent winnen.

Prosus en Tencent

Op de beurs in Hongkong ging de aandacht onder meer uit naar de Chinese techgigant Tencent, nadat de in Amsterdam genoteerde grootaandeelhouder Prosus woensdag bekend maakte zijn belang met 2 procent terug te gaan schroeven naar nog altijd 28,9 procent. Het aandeel van techinvesteerder Prosus daalde woensdag in Amsterdam op het nieuws 4,6 procent.

Vannacht werd bekend dat Prosus het belang van 2 procent in Tencent in één keer van de hand heeft gedaan voor omgerekend 12,3 miljard euro. Volgens persbureau Reuters was daarmee sprake van de grootste 'block trade' in de geschiedenis.

Het van oorsprong Zuid-Afrikaanse bedrijf verkocht zijn belang met een korting van 5,5 procent ten opzichte van de slotkoers op woensdag. Analisten verwachten dat Prosus de opbrengst onder meer zal aanwenden om zijn positie in maaltijdbezorging te versterken. Mogelijk wendt Prosus de verkoopopbrengst aan voor het uitkopen van Just Eat Takeaway in iFood.

Het aandeel Tencent opende op de beurs van Hongkong 2,5 procent lager, maar wist daarna het verlies te beperken tot minder dan 1 procent.

Een meifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,7 procent hoger op 59,77 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. In de Aziatische handel vanochtend geeft de Amerikaanse olie-future weer 0,6 procent prijs.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,1876.

Vandaag hebben beleggers onder meer aandacht voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de Duitse fabrieksorders in maart.

Bedrijfsnieuws

Een tweetal private equity-investeerders zou de handen ineengeslagen hebben om een bod te doen op KPN, in een deal die het telecombedrijf zou waarderen op meer dan 15 miljard dollar, omgerekend circa 12,6 miljard euro. Dit schreef The Wall Street Journal woensdagavond laat op basis van bronnen.

Kiadis Pharma is in 2020 dieper in het rood gedoken. Dit bleek uit de jaarcijfers van het biotechbedrijf, waarvan de overname door Sanofi waarschijnlijk nog dit jaar wordt afgerond.

Alumexx wil een Nederlandse fabrikant van klimmaterialen overnemen. De overname zal worden betaald met een aandelenuitgifte, die het uitstaande kapitaal met minder dan 1 procent laat toenemen.

De jaarvergadering van SBM Offshore stemde woensdag in met alle agendapunten.

Avantium sloot een afnamecontract met het Belgische Resilux.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.079,89 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.446,59 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.688,84 punten.