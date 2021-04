Private equity doet mogelijk miljardenbod op KPN - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Een tweetal private equity-investeerders heeft de handen ineengeslagen om een bod te doen op KPN, in een deal die het telecombedrijf zou waarderen op meer dan 15 miljard dollar, omgerekend circa 12,6 miljard euro. Dit schreef The Wall Street Journal woensdagavond laat op basis van bronnen. Stonepeak Infrastructure Partners uit New York en het Zweedse EQT AB werken volgens de zakenkrant aan een bod van mogelijk meer dan drie euro per aandeel. Het aandeel KPN sloot woensdag nog op 2,88 euro. De investeerders zouden een boekenonderzoek voorbereiden met als doel om dit voorjaar een formeel bod te doen. De bronnen sluiten niet uit dat er nog een extra investeerder wordt gezocht om het consortium te versterken, aldus de bronnen. Zij benadrukken dat er geen garantie is dat het alsnog tot een bod komt en er overeenstemming wordt bereikt, onder meer wijzend op de Nederlandse overheid die akkoord moet geven voor een deal. In oktober vorig jaar schreef Bloomberg al dat EQT interesse zou hebben in een overname van KPN. Jefferies speculeerde toen dat een bod richting de 3,60 euro per aandeel zou kunnen. Wel merkten de analisten op dat er verschillende obstakels bij een overname van KPN zijn, met name met betrekking tot de beschermingsmuur die door de Nederlandse overheid werd opgezet. Jefferies heeft een Houden advies met een koersdoel van 2,66 euro op KPN. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

