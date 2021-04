Update: Fed ziet bemoedigende tekenen van economisch herstel - Notulen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Functionarissen van de Federal Reserve spraken tijdens tijdens hun laatste beleidsvergadering half maart van bemoedigende tekenen van economisch herstel, terwijl ze overeenkwamen om blijvende steun te bieden door middel van ultralage rentetarieven en grote maandelijkse obligatieaankopen. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. De meeste van de 18 functionarissen verwachtten dat de rentetarieven tot 2023 bijna nul zullen blijven en gaven aan niet bereid te zijn om de maandelijkse obligatieaankopen te verminderen, zo bleek uit de notulen. Zoals verwacht handhaafde de Amerikaanse centrale bank de belangrijkste rente tijdens de beleidsvergadering van 16 en 17 maart. De federal funds rate bleef daarmee zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. Verder koopt de Fed maandelijks in totaal voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen op om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen. "De deelnemers verwachtten dat de consumentenuitgaven zullen worden gestimuleerd door de onlangs aangenomen fiscale stimuleringspakketten en door een accommoderend monetair beleid". aldus de notulen, erop wijzend dat de functionarissen nog steeds grote onzekerheid in de vooruitzichten zien. De Amerikaanse centrale bank concludeerde dat het huidige [soepele] monetaire beleid de Amerikaanse economie goed ondersteunt. De afgelopen weken leidden tot een gestage stroom van bemoedigende signalen voor de economie. Fed-functionarissen willen echter meer verbetering zien voordat ze hun soepele monetaire beleid terugdraaien. De inflatierisico's zijn volgens de centrale bankiers vooralsnog in evenwicht, hoewel sommige functionarissen wel risico's voor de financiële stabiliteit zeiden waar te nemen. De hogere obligatierentes weerspiegelden de verbeterende vooruitzichten voor de Amerikaanse economie, volgens de functionarissen. De Amerikaanse centrale bank herhaalde in zijn toelichting op het rentebesluit half maart de intentie zijn volledige scala aan instrumenten in te blijven zetten ter ondersteuning van de Amerikaanse economie, ter bevordering van de werkgelegenheid en om zijn prijsstabiliteitsdoelstelling te realiseren. De Fed-bestuurders voorzien het belangrijkste rentetarief eind 2021, 2022 en 2023 op een mediaan van 0,1 procent. Op de langere termijn wordt de federal funds rate op een mediaan van 2,5 procent geraamd. Update; om extra informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

