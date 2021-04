Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Uit de EIA data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 2 april zijn gedaald met ruim 3,5 miljoen vaten tot 498,3 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 4,0 miljoen vaten tot 234,6 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 1,5 miljoen vaten tot 1145,5 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 83,9 naar 84,0 procent. Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat dat de aanvoer van ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 2,6 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met bijna 4,6 miljoen vaten stegen en de destillaatvoorraden met 2,8 miljoen vaten toenamen. Olie handelde de afgelopen 2 1/2 weken binnen een smalle bandbreedte, waarbij handelaren de tekenen van een sterker economisch herstel in de VS afwegen tegen de effecten van langdurige lockdowns voor bedrijven en consumenten in de eurozone, zei analist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets. De vraag naar olie zou volgens marktvolgers moeten toenemen naarmate lockdowns langzaam worden opgeheven en meer landen reisbeperkingen versoepelen, terwijl de uitrol van vaccins nog steeds een einde van de pandemie belooft. "De zorg is echter dat de stijging van de vraag zal worden gecompenseerd door een stijgend aanbod, aangezien OPEC+ vorige week overeenkwam om de productiebeperkingen geleidelijk te verminderen", zei Razaqzada. Een meifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,7 procent, ofwel 0,44 dollar, hoger op 59,77 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

