Wall Street koerst af op licht hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag pakweg anderhalf uur voor de slotbel licht hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.079,91 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 33.419,94 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 13.711,13 punten. Het zwaartepunt van de handelsdag lag op macro-economisch vlak bij de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Functionarissen van de Amerikaanse centrale bank spraken tijdens tijdens hun laatste beleidsvergadering half maart van bemoedigende tekenen van economisch herstel, hoewel de werkgelegenheid in de VS "ver onder" het gewenste niveau ligt. De inflatierisico's bleven volgens de centrale bankiers in evenwicht, hoewel sommige functionarissen wel risico's voor de financiële stabiliteit waarnamen. De hogere obligatierentes weerspiegelden volgens hen de verbeterende vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. De Amerikaanse centrale bank concludeerde dat het huidige [soepele] monetaire beleid goed werkt. Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in februari is gestegen doordat de export sterker daalde dan de import. De export daalde in februari met 2,6 procent tot 187,3 miljard dollar, de import nam met 0,7 procent af tot 258,3 miljard dollar, wat resulteerde in een tekort van 71,1 miljard dollar, tegen 67,8 miljard dollar de maand ervoor. Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week gedaald met 5,1 procent. De marktindex daalde van 730,8 naar 693,5. Later op de dag volgt het consumentenkrediet in februari. De euro/dollar noteerde op 1,1876. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1888 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1875 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 0,6 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten slechts de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd. Bedrijfsnieuws Beleggers verwachten dat de twee grootste Chinese fabrikanten van sportkleding nog sterker uit de pandemie gaan komen. Het gaat om Anta Sports en Li Ning. Beide aandelen zijn de afgelopen twaalf maanden in waarde verdubbbeld. Anta is inmiddels 45 miljard dollar waard. In Alabama stemmen arbeiders in een magazijn van Amazon.com om zich te verenigen in een vakbond. Dit zou een omkering van een trend zijn, nadat vakbondlidmaatschap bij private bedrijven in de Verenigde Staten sinds de jaren 1960 van de vorige eeuw is gedaald. Het aandeel steeg 2,3 procent. Cruisemaatschappij Carnival won 2,8 procent, nadat in een kwartaalupdate verschillende lichtpuntjes zichtbaar waren. Toshiba heeft een overnamebod ontvangen van mogelijk meer dan 20 miljard dollar van CVC Capital Partners, meldde het Japanse bedrijf. BlackRock moet zijn doelen voor diversiteit van medewerkers in leidende posities halen, evenals andere duurzaamheidsdoelen, anders gaat het bedrijf meer betalen voor zijn leningen. Dat is het gevolg van een financieringsdeal met een groep banken voor ruim 4 miljard dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

