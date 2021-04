Alumexx koopt jonge online-rivaal met aandelen. Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx wil een Nederlandse fabrikant van klimmaterialen overnemen. Dat maakte de leverancier van aluminium ladders woensdag bekend, zonder financiële details te geen. De overname zal worden betaald met een aandelenuitgifte, die het uitstaande kapitaal met minder dan 1 procent laat toenemen. De overname van het niet met name genoemde jonge Nederlandse bedrijf past in de strategie om te groeien door sectorgenoten over te nemen, stelde Alumexx. Het jonge bedrijf groeit snel in de online verkopen en heeft een "vrij nieuwe en brede klantenkring", stelde CEO Jeroen van den Heuvel. De huidige eigenaar van de beoogde acquisitie komt het management van Alumexx versterken. De partijen streven naar afronding van de deal op korte termijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

