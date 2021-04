Avantium vindt weer nieuwe afnemer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft een afnamecontract gesloten met het Belgische Resilux. Dit meldde het Nederlandse technologiebedrijf met een notering in Amsterdam en Brussel woensdagavond. Het betreft een contract voor de levering van PEF door de FDCA-flagshipfabriek van Avantium. Met Resilux heeft Avantium nu 5 afnemers, die samen goed zijn voor meer dan 50 procent van productiecapaciteit van deze fabriek. "Dit betekent een belangrijke stap in de richting van een positieve finale investeringsbeslissing voor de bouw van 's werelds eerste commerciële FDCA-fabriek, die Avantium in 2023 zou willen openen", meldde het persbericht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

