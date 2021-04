Prosus grootste daler op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na een rustige beursdag waarop Prosus de opvallendste daler was.

De AEX eindigde met een verlies van 0,5 procent op 710,08 punten. De Midkaps en Smallcaps sloten juist een tikje hoger.

Het was een rustige dag met weinig economisch nieuws, zei beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger. Het voornaamste wapenfeit was het bericht van AEX-fonds Prosus, dat een klein deel van zijn belang in het Chinese Tencent gaat verkopen voor een slordige 13 miljard euro.

Het aandeel Prosus ging op die aankondiging omlaag, omdat de timing van de desinvestering wat ongelukkig is, denkt Zwanenburg. Een ingreep van de Chinese overheid heeft de koers van Tencent laten dalen. Daarbij komt mogelijke frictie tussen de Verenigde Staten en China, over de Amerikaanse deelname aan de Olympische Winterspelen in China, die op korte termijn de koers van Chinese aandelen onder druk kan zetten.

De Amerikaanse zakenbankier Jamie Dimon van JPMorgan zei in een jaarlijkse brief aan aandeelhouders te verwachten dat de Amerikaanse economie jarenlange explosieve groei tegemoet kan zien na de coronacrisis. Minder optimistisch klonk hij over de aandelenkoersen, die een dergelijke groei nu al hebben ingeprijsd en die in alle opzichten duur zijn, behalve wanneer je ze afzet tegen de extreem lage rentestanden.

Dimon houdt er rekening mee dat de inflatie in de periode na de coronacrisis niet slechts tijdelijk maar langdurig hoger zal zijn. Dit zou kunnen leiden tot een krapper monetair beleid van de Federal Reserve, wat de aandelenkoersen kan gaan drukken.

Vooralsnog is er echter niets dat daarop wijst en ook Zwanenburg blijft geloven dat de inflatie voorlopig niet structureel stijgt.

Volgens analisten van SEB kijken beleggers vanavond vooral uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. "We kijken naar mogelijke discussies over tapering, hoe de Fed-leden naar de recente opleving van de rentes kijken en wat er nodig is voor de Fed om in te grijpen", aldus de analisten.



Op macro-economisch vlak bleek dat de Europese dienstensector nog maar nauwelijks krimpt. De inkoopmanagersindex die de activiteit meet, kwam in maart uit op 49,6 tegen 45,7 in februari. Er was vooraf rekening gehouden met een index van 48,8.

De samengestelde index kwam uit op 53,2 tegen 48,8 in februari en 52,5 in een voorlopige meting. Econoom Chris Williamson van Markit concludeerde dat de economie de recente lockdowns veel beter doorstond dan gedacht.

De euro/dollar noteerde op 1,1893. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1857 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1876 op de borden. De olieprijs daalde met 0,7 procent.

Stijgers en dalers

Prosus verloor 4,6 procent na de aangekondigde desinvestering van een pluk Tencent-aandelen. Prosus liet daarbij weten de komende drie jaar niet nog eens aandelen Tencent te zullen verkopen en maakte ook geen melding van een inkoop van eigen aandelen met behulp van de verkoopopbrengst, aldus Jefferies in een reactie.

Just Eat Takeaway.com was juist de sterkste stijger. Beleggers speculeren wellicht dat Prosus een bod wil doen op het belang van het Nederlands-Britse maaltijdbezorgbedrijf in het Braziliaanse iFood. "Maaltijdbezorging blijft een 'top focus' van Prosus", tekende Jefferies op.

Onder de hoofdfondsen steeg Unibail-Rodamco-Westfield met 2,9 procent, gevolgd door NN Group met 1,8 procent.

De techfondsen droegen juist de rode lantaarn met verliezen tot 1,6 procent voor halfgeleiderspecialisten ASMI, ASML en Besi. Betaalbedrijf Adyen herstelde van aanvankelijk verlies en sloot hoger.

Royal Dutch Shell maakte een pas op de plaats na een tussentijdse update over de gang van zaken in het eerste kwartaal. De strenge winter in Texas heeft een negatieve impact op de kwartaalresultaten van Shell van maximaal 200 miljoen dollar. Bij Upstream profiteerde de energiereus wel van de opgelopen olieprijs.

In de AMX won Air France-KLM 5 procent, terwijl PostNL 1,3 procent bijschreef. Alfen leverde juist 3 procent in. Donderdag staat de jaarvergadering van Alfen gepland en de Vereniging van Effectenbezitters uitte in aanloop naar deze vergadering kritiek op het informatiebeleid van Alfen.

Onder de kleinere fondsen won Ordina 3,8 procent en vastgoedfonds Wereldhave zelfs 4,3 procent, maar daalde Hunter Douglas 2,7 procent. Grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg heeft zijn bod op de resterende aandelen Hunter Douglas gelanceerd.

Ook Nedap leverde 3 procent in na een waarschuwing voor problemen met toelevering van elektronica-componenten bij de recente kwartaalcijfers.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven woensdag dichtbij huis na de records eerder in de week. De S&P500-index daalde 0,1 procent.