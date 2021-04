Verlieslatend Carnival ziet lichtpuntjes

(ABM FN-Dow Jones) Carnival heeft in de eerste drie maanden van 2021 een heel stevig verlies geleden. Dit bleek woensdag uit cijfers van de cruisemaatschappij.

In het eerste kwartaal van 2021 leed Carnival een verlies van bijna 2 miljard dollar. Dat was een jaar eerder een verlies van 0,8 miljard dollar.

Eind maart had Carnival nog 11,5 miljard dollar in kas. "De cash burn in het eerste kwartaal van 2021 was beter dan verwacht", aldus de maatschappij. Sinds maart haalde Carnival nog eens 23,6 miljard dollar op met leningen en de uitgifte van obligaties en aandelen.

Een andere opsteker was volgens Carnival dat de boekingen afgelopen kwartaal circa 90 procent hoger lagen dan in het voorgaande vierde kwartaal. En de boekingen voor 2022 zijn hoger dan het geval was voor een "erg sterk" 2019, aldus Carnival.

De maatschappij denkt deze zomer weer voorzichtig te kunnen uitvaren. De Amerikaanse toezichtohuder Centers for Disease Control and Prevention oordeelde dinsdag dat cruises op beperkte basis in de zomer kunnen worden hervat.

Het aandeel Carnival noteerde woensdag 3,4 procent hoger. Concurrent Norwegian Cruise Line steeg 2,3 procent en Royal Caribbean Cruises werd 1,2 procent duurder.