Evans ziet Fed rente niet snel verhogen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal de rente niet op korte termijn verhogen. Dit zei voorzitter Charles Evans van de Chicago Fed woensdag in een speech tijdens de Prairie State College Foundation's annual Economic Forecast Breakfast. "Het beleid staat 'on hold' voor de komende tijd", aldus Evans. "Als monetair beleidsorgaan hebben wij nog wat wegen te gaan voordat we ons dubbele mandaat van maximale en inclusieve werkgelegenheid en inflatie van gemiddeld 2 procent bereiken", zei Evans, die eraan toevoegde dat er nog veel onzekerheid is. Toch is de bankier "erg optimistisch over de economische groeivooruitzichten". Evans verwacht dat de inflatie de komende maanden zal oplopen, maar het zal even duren voor de inflatie duurzaam op het gewenste niveau van krap 2 procent zit. De doelstelling van maximale werkgelegenheid is, zo hoopt de bankier, snel in zicht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

