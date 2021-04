EMA: voordelen coronavaccin AstraZeneca groter dan risico's

De EMA keurt z'n eigen vlees niet en nu weer volle kracht vooruit met vaccineren !!

Zoals in de afgelopen week al ook door Nederlandse medisch specialisten is aangevoerd is een trombose aandoening na een vliegreis vele en vele malen groter.

Stop jojoing Hugo en kom op met die vaccins anders komen wij er nooit vanaf.

Dus liever vandaag dan morgen, omdat er teveel dwarsliggers zijn in dit overvolle landje die zich niet aan de corona regels willen houden.

Bovendien als we zo graag een terrasje willen pikken of aan de bar willen hangen, begin dan bij jezelf en houd je aan de regels zolang dat nodig wordt geacht. Pas dan help je de horeca en de rest van de ondernemers om weer snel open te gaan.