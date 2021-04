Topman JPMorgan ziet kansen op meerjarige 'boom' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO Jamie Dimon van JPMorgan heeft "weinig twijfel" dat de Amerikaanse economie explosief zal groeien, wat met alle extra bestedingen van spaargelden en overheidsinvesteringen tot ver in 2023 zou kunnen doorgaan. Dat schrijft de topbankier van de Amerikaanse zakenbank in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders. Behalve de overheidsstimulering en verwachte investeringen in onder andere infrastructuur, opgehoopte spaartegoeden van consumenten en monetaire opkoopprogramma's, noemde Dimon ook een succesvolle vaccinatie tegen het coronavirus en euforie over het einde van de pandemie. De permanente effecten van deze ‘boom’ zullen afhangen van de kwaliteit, effectiviteit en duurzaamheid van de overheidsinvesteringen in infrastructuur en andere zaken. Dimon pleitte voor "buitengewone discipline" in de aanwending van deze gelden. Over de waardering van de aandelenmarkten zei Dimon dat deze "tamelijk hoog" zijn, naar bijna alle maatstaven, behalve dan als ze worden afgezet tegen de historisch extreem lage rentestanden. "Een economie die meerdere jaren explosief groeit zou de huidige prijzen kunnen rechtvaardigen." "Aandelenmarkten kijken vooruit en het zou heel goed kunnen dat ze niet alleen een 'booming' economie inprijzen, maar ook de technische factor dat veel overtollige liquiditeit naar aandelen zal vloeien." "Er is duidelijk wat schuim en speculatie in delen van de markt", en dat mag niemand verbazen, voegde Dimon toe. Tegelijk zegt hij dat de rente op staatsleningen ongerechtvaardigd laag lijkt, omdat er veel nieuwe staatsschuld moet worden gekocht, en vanwege de kans dat de oplopende inflatie best wel eens niet zo tijdelijk kan zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

